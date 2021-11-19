中俄4轟炸機戰略巡航　日韓戰機監視

中國及俄羅斯空軍周五（19日）展開本年第三次聯合空中戰略巡航，在日本海及東海飛行，期間驚動日本及南韓戰機升空監視。中方強調，行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。

中國國防部表示，中方兩架轟6K轟炸機，與俄方兩架圖95MC轟炸機聯合編隊，在日本海、東海空域巡航，期間兩國軍機嚴格遵守國際法規定，沒有進入其他國家領空。中方指，聯合空中戰略巡航旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升雙方戰略協作水平及聯合行動能力，共同維護全球穩定。

南韓聯合參謀本部指，兩架中國轟系列轟炸機，聯同俄羅斯兩架圖系列轟炸機、4架蘇霍伊系列戰機及一架A50預警機，於周五上午11時左右進入南韓東部海域獨島上空的防空識別區，然後往南飛走。及至下午3時許，中俄軍機編隊從北方再次進入防空識別區，逗留十數分鐘後於4時38分離開。南韓空軍F15戰機、F16戰機及KC330多用途空中加油機，在中俄軍機進入防空識別區前升空監視。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫指，國防部長紹伊古已向總統普京報告完成中俄聯合空中戰略巡航，期間日本航空自衞隊派出F15戰機、F2戰機伴飛。