受賄兼非法持槍　人大常委前秘書長判囚11年半

寧夏人大常委會前黨組成員、秘書長，機關黨組書記徐力群受賄、非法持有槍枝一案，周五（19日）在吳忠市中級人民法院開庭宣判。徐在上述兩罪併罰下，決定執行11年6個月有期徒刑，並罰款100萬元（人民幣，下同，約121萬港元），其受賄違法所得依法則予以沒收，上繳國庫。

經審理查明，徐力群在2005年至2019年期間，先後利用擔任固原市委副書記、政府副市長，中衞市委副書記、市長，寧夏人大常委會黨組成員、秘書長，機關黨組書記等職務便利和地位形成的便利條件，先後多次收受或索取他人財物，折合共計逾695萬元（約841萬港元）、1萬美元（約7.8萬港元）。

徐力群另在2000年10月收受他人贈送的一把單管獵槍、50發獵槍彈及兩塊黑色鐵製空彈夾，其後存放於家中，至去年10月將上述獵槍等物品交給他人保管，後被查獲。經鑑定，查獲的單管獵槍為以火藥為動力發射彈丸的槍枝，50發獵槍彈為非軍用彈藥。

法院認為，徐力群身為國家機關工作人員，其上述行為已構成非法持有槍枝罪及受賄罪，且具有索賄情節，依法應從重處罰。鑑於其歸案後如實供述辦案單位未掌握的受賄事實，在持有槍枝一事具自首情節，退繳全部受賄違法所得，依法可從寬處理，遂作出上述判決。