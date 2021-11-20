蠻橫飼主拒認寵物狗咬人　女記者哽咽引全國聲援

河南安陽市一名78歲的婦人，早前在街上被兩條大狗咬傷，狗主卻拒不承認。當地媒體介入查出，狗主來自市監行政執法支隊，及後便遇上諸多阻撓。女記者楊小莉協調處理一個半月無果，周三（17日）當場無奈淚崩，引發全國民眾關注聲援。

事發於今年9月底，王女士母親在社區散步時，突然被兩條巨型貴賓犬咬傷，屋苑閉路電視顯示狗主就在現場。然而，狗主拒不承認。9月29日，楊小莉首次陪同王女士到狗主寓所，卻被拒絕開門。警員到達現場後，狗主家中一名男子出面表示，不相信閉路電視，且要起訴王女士一方誹謗罪。

及後，安陽市城管局負責人指出，涉事巨型貴賓犬原則上不予辦證，應歸公安部門管理。10月11日，記者查出狗主名為王新剛，隸屬安陽市市場監管綜合行政執法支隊。記者陪同王女士到部門實名舉報，現場卻突然出現幾名持有警棍的陌生男子阻撓。

安陽市監行政執法支隊同日表示，王新剛已經委託律師處理；市城管局部門負責人稍後亦解釋，涉事巨型貴賓犬為心理輔導犬，屬合法持有。王新剛隨即表示，會和律師以及家屬溝通促進解決。10月20日，王新剛突然因身體原因住院；其所屬支隊提供文件顯示，王新剛已承認自家狗把鄰居咬傷。

然而在接下來的1個月，事件處理卻一直停滯，王新剛亦始終未露面出面解決。11月17日，楊小莉對王女士哭着表示，「我現在真的不知道該怎麼面對，我就覺得心裏很過意不去。為甚麼就是沒有幫到你？」

引發全國民眾關注後的周四（18日），楊小莉透露王新剛方面想委託社區和解，王女士一家則要求，對方在媒體見證下賠禮道歉。周五（19日），安陽市有關部門表示正在調查核實事件，未來將向公眾報告。