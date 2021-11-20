貨拉拉跳車案上訴料無果　司機一審疑被迫認罪

湖南長沙女子車莎莎在貨運平台「貨拉拉」（港稱「Lalamove」）叫車搬家，途中跳車身亡一案，涉案司機周陽春妻子周五（19日）表示，長沙市中級人民法院已決定二審不開庭審理，料丈夫上訴將被駁回。周妻形容，自己已走投無路。

周妻周五發文，逐一披露案發至今周陽春的經歷。她指，長沙市刑警支隊長和大隊長今年2月25日親自提審時，曾游說周陽春表示只要他監禁一年，就可以換取少賠幾十萬元人民幣。刑警又稱，外面的律師都是騙子，只為炒作自己名聲，最後卻游說周陽春申請法援律師。

周妻續指，為拒絕其聘請的律師，周陽春遂按刑警指示，致電她表示不要花錢請律師。周妻欲回話時，電話卻被刑警強行搶走，通話中止。

到今年9月開庭，上庭前一日，看守所領導要求周陽春庭上只表示「對公訴機關的指控沒有異議、服從法院的判決、對死者家屬表示歉意」三句話；否則威脅不會放人。開庭當天其中一位法援律師一開口就要周陽春認罪，並向對方家屬道歉，未有作為辯方律師為周陽春辯護。

周妻形容，整個辦案審案嚴重流於形式，程序明顯違法，周陽春的辯護權被嚴重侵犯。她懇請二審長沙市中級人民法院，能夠依法公開開庭審理本案。