走私案受牽連遭停職　陸籍船長獲台公司賠償

台灣高雄市一名在貿易公司任職司機的蔡姓男子，2017年為了賺取免稅煙差價，遂以公司名義偽造單據訂購50條免稅煙，事件經海關查獲發現後，導致大陸籍的趙姓船長被停職1年半，趙男就此提告求償。案件周五（19日）在地方法院宣判，蔡男及貿易公司被判賠趙314萬元（新台幣，下同，約89萬港元）。

事緣於2017年2月8日，趙男當日將船停泊於台中港5號碼頭，並向貿易公司訂購18條免稅香煙，過程中被蔡男發現有利可圖，便私自將公司單據上的香煙數量改成68條，打算將多出來的50條香煙帶到市場販售以賺取差額。惟海關人員稽查時，發現趙男方所填的單據與實際香煙數量不同，遂揭穿蔡男偽造單據一事。

台中地檢署偵查後，依偽造文書罪處分蔡男，惟趙男因涉及該宗走私案被停職1年半。由於趙的月薪高達6,300美元（約4.9萬港元），停職期間毫無收入，生活大受影響，遂決定跨海提告，向蔡男和其貿易公司求償456萬元（約129.5萬港元）。

高雄地院審理認為，趙男確實受到蔡男的不法行為牽連，害他被船公司停職，而貿易公司則未盡監督之責，同樣也該負起賠償責任，根據趙男與船公司的聘用合約，換算趙男每日平均工資再加上40萬元（約11.3萬港元）的精神慰撫金，遂作出上述判決，全案仍可上訴。