辦公室現鼓勵加班標語　公司稱員工擅自懸掛

內地網上近日流傳某企業在辦公室內掛滿各式鼓勵員工加班的標語，例如「大家加，才是真的加，加班真好」、「他加我也加，想跑跑不了」等，惹來熱烈討論。據報現場為浪潮集團位於山東的分公司辦公室，該公司周五（19日）就事件發內部通報，指標語是員工擅自懸掛，已作出相應處理。

通報稱，浪潮軟件綜合與安全管理部員工于某，在未經部門負責人審核具體內容的情況下，聯繫某文化傳播有限公司將宣傳標語設置到浪潮軟件6號樓南一層辦公區域，造成不良影響。為此，公司已在集團內進行通報批評，並對相關人員不按程序辦事及作風不嚴謹的情況依規作出相應處理。

據指鼓勵加班的標語共有4款，於周一（15日）掛到辦公室內。事件曝光後，山東省濟南市勞動保障監察大隊工作人員表示已關注到輿情，翌日派人到浪潮集團了解。

報道稱，浪潮軟件成立於1994年，主營通訊及電腦軟硬件技術開發、生產、銷售，以及通訊及電腦網絡工程技術諮詢和培訓等。這次並非該公司第一次因「加班」引發討論。2016年有疑似該公司員工爆料，公司提出員工申請自願放棄年休假以及實行6×12小時工作制春節、十一假隨叫隨到等要求。