鄉政府門外扑狗疑為吃肉　官稱非內部所為

內地有部分地區雖已明文禁止食用狗肉，但雲南昭通市鹽津縣有網民近日反映，當地有人為了吃狗肉，竟在鄉政府門外公然打狗。事發地牛寨鄉鄉長周四（18日）回應內媒查詢稱，打狗者並非政府人員，事件屬私人行為。

據網民上傳的現場畫面顯示，在一幢掛有「牛寨人民政府」牌匾的大樓外，一名男子網住一隻狗，另外2名男子則手持長棍，輪流重擊該狗，還有一人在旁觀看。起初該狗發出淒厲的嚎叫聲，最後毫無動靜，相信已遭亂棍打死。網民表示，事發於周二（16日）下午5時許，當天他在朋友圈看到朋友發布該段影片，又對片中人的殘忍行為感到憤慨。

牛寨鄉政府附近有商戶也表示，最近的確看到政府大樓門外的廣場上有人打狗，但不知道具體原因。而鄉政府一職能部門工作人員則表示自己不在鄉政府大樓辦公，沒有看到打狗過程，又稱可能是鄉政府組織處置危害民眾的流浪狗。

內媒其後輾轉聯絡到牛寨鄉鄉長，對方稱因為當地發生狗咬傷人的事件，政府確實要求居民要將飼養的狗綁好。對於流浪狗，政府部門會捕捉起來集中處理，但不會當場打狗。至於鄉派出所工作人員則回應，暫未接到報警或聽說有政府內部人員打狗。