內地昨增23宗確診　大連再增個案促市民檢測

內地周六（20日）公布前一日新增23宗新冠肺炎確診病例，其中3宗為本地個案，20宗屬境外輸入。遼寧省大連市連續多日新增本地確診病例，該市疫情防控總指揮部社區管控組周五（19日）發通告，要求未接受早前第3輪全民核酸檢測的市民，主動到指定地點進行核酸檢測。

新增境外輸入病例分別為上海6宗，廣西5宗，山東4宗，廣東、雲南各2宗，福建1宗；新增本地確診病例中，2宗由遼寧大連報告，另1宗出現在吉林；同日新增16宗無症狀感染病例，除甘肅報告1宗本地個案，其餘均為境外輸入。至今內地累計98,450人確診，現有1,158人確診，累計4,636人病亡。

截至周六凌晨零時，遼寧現有確診者291人，另51人為無症狀感染。該市疫情防控總指揮部社區管控組周五提醒市民，近期非必要不離省，建議外省來（返）遼人士主動進行1次核酸檢測和自我健康監測14天；有涉疫地區旅居史、病例活動軌迹重疊的人士需主動報備；保持戴口罩、勤洗手等良好衞生習慣；及早完成疫苗全程接種及加強免疫接種。