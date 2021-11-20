美台下周一第2輪經濟對話　陸反對挑戰一中原則

美國國務院周五（19日）宣布，美國與台灣將於下周一（22日）舉行第2輪美台經濟繁榮夥伴對話，由主管經濟成長、能源與環境的國務次卿費南德茲（Jose Fernandez）領導會談，台灣經濟部長黃美花和科技部長吳政忠與會。

美台去年11月首次舉行經濟繁榮夥伴對話，討論科技、5G網絡及電信安全、供應鏈等議題，第2輪會談以視像方式舉行。國務院指美台夥伴關係建立在雙向貿易投資、民間連結和共同捍衞自由與民主價值。台北駐美代表處稱，台美經濟對話對雙方深化經濟合作有重要意義，期待加強在共同利益領域的合作，促進共同繁榮與安全。

同日，中國大陸駐美國大使秦剛形容陸美關係近年遭遇前所未有的嚴重困難，有人認為中美是現行國際體系中兩種水火不容的「操作系統」，他呼籲共同抵制這樣的前景，拿出遠見、決斷和行動，為中美兩國和世界走出一條光明的道路。他又強調「一中原則」不僅是陸美關係的政治基礎，亦是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，任何挑戰一中原則的圖謀、改變台灣現狀都是徒勞。