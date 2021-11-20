深圳推二手樓交易新系統　開放自助放盤

深圳房地產中介協會周五（19日）發通知稱，深圳新版二手房交易網簽系統正式推出，新系統開通二手房自助交易服務，實現交易全程網上辦理，並在國內首次引用「單邊代理」模式。

通過登陸深圳市房地產訊息平台可發現，該系統包括買房、賣房、自助賣房3項功能，分別為「我要找中介買房」、「我要找中介賣房」、「我要自助賣房」。通過「我要自助賣房」，個人賣家依次完成產權校驗、合同條款、生成合同示範文本、買方購房資格查驗、賣方電子簽章或簽名、合同備案等，便可完成房產交易。

如賣方選擇由中介幫忙，可在「我要找中介賣房」中填寫房屋產權校驗、房屋狀況說明、選擇中介、填寫賣房訊息來完成交易。買方則可通過在「我要找中介買房」中填寫購房需求、選擇相關中介人員並發出委託，再在系統中超過1萬名中介中揀選合適代理。新的交易系統是國內首次引用「單邊代理」模式，即買賣雙方通過獨立委託，與受託中介機構形成單邊委託關係，中介方只向自己的委託人負責，以爭取委託方在實際交易中的合法利益最大化。

有房地產專家表示，新版二手房交易系統一旦運行成功，將顛覆過去30年中國房地產中介行業規則，標誌一個以維護消費者權益的時代到來。據了解，除深圳外，內地城市如上海和杭州今年也推出自助賣房的交易模式。