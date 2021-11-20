美官員反對干涉立陶宛與台合作　王毅重申反台獨

立陶宛批准台灣在該國首都維爾紐斯設立的代表處，周四（18日）正式掛牌運作，被中國大陸外交部指公然違背一中原則，並警告立陶宛需承擔一切後果。正出訪的美國國務次卿澤雅周五在維爾紐斯表示，美方反對其他國家意圖干涉立陶宛深化與台灣合作的主權決定。

主管民事安全、民主與人權事務的澤雅當日與立陶宛外長蘭斯柏吉斯會面後對外媒記者稱，美方重申對北約和歐盟夥伴和盟友的支持。蘭斯柏吉斯則表示，立陶宛認為與民主國家的經濟關係比較穩定且持久，這種關係是以法治為基礎，因此比較符合該國的利益。

中國大陸國務委員兼外長王毅周六（20日）在全球智庫大會上致詞時表示，針對台灣當局「倚美謀獨」的圖謀和美方一些人「以台制華」的動向，大陸領導人在與美國元首視像會晤中已發出嚴正警示，表明堅定立場。陸方將盡最大努力尋求和平統一的前景，但絕不容忍任何分裂國家的「台獨」行徑，也絕不接受在國際上搞「兩個中國」或「一中一台」。

他強調，反對台獨的態度愈鮮明，制止台獨的舉措愈堅決，兩岸和平統一才愈有希望，台海的和平穩定才愈有可能，亞太的和平繁榮才愈有保障。