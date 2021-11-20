國務院僑辦主任談中西分歧　提台灣香港問題

首屆「中國網絡文明大會」周五（19日）在北京開幕，中央統戰部副部長、國務院僑辦主任潘岳同日在大會一個論壇上致詞時，談到中西分歧不是「專制與民族」的問題，而是「歷史傳統」問題。他又提及台灣和香港問題，指地方獨立在大陸沒有法理基礎。

在該名為網上內容建設論壇上，潘岳指出當前逆全球化思潮愈演愈烈，本應互聯互通的網絡反而加劇了人心的隔閡。近年西方公眾愈演愈烈的反華偏見，正源於西方超級媒體平台對中方的「算法封鎖」。他認為西方公眾並非天生仇恨大陸，由於西方缺乏與大陸共同的歷史文化經驗，難以完全理解大陸。

他舉例，西方曲解台灣香港問題，是因為他們自己的政權法理根基，就是小共同體通過契約加入大共同體，天然偏好「地方自治」。但大陸在2,000年前就演化成了一個超大規模的政治共同體，實行的是郡縣制與流官制，地方獨立沒有法理基礎。

另西方曲解大陸的民族共同體政策，因為他們自己的「民族國家」建構就是族群分治傳統。而大陸2,000年前就是多個族群交融的大一統國家，少數民族政權也是主動搞郡縣制大一統，從來不想分家。「一個族群一個國家」在大陸歷史上沒有合法性。

至於宗教政策方面，因為基督教是現代西方文明的母體，他們不理解中華文明的母體從來不是宗教。儒家奠定「敬鬼神而遠之」的人文理性傳統，法家奠定郡縣制的國家形態。歷史上任何宗教進入大陸，都要服從國家，都要人文化理性化。