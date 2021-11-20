廣州擬立法速遞收寄違禁品可入罪　面單需定期銷毀

為保障寄遞安全，並加強對行業的監督管理，廣東省廣州市人大常委會經濟工作委員會發出公告，公開徵求社會各界對該市速遞條例（草案）（下稱草案）的意見。據了解，草案提出速遞企業及從業員明知或應知寄件中夾藏毒品、槍枝彈藥等違禁品，卻仍然收寄，將構成犯罪。同時，規定企業應定期銷毀速遞面，以保障寄件人個人資料。

草案提出，速遞企業應當依法建立並執行快件收寄驗視制度，發現已經收寄的快件中有疑似禁止寄遞物品，應立即停止分揀、運輸、投遞。草案又明確寄遞實名制相關規定，企業在收寄快件時，要求寄件人出示有效身份證件，進行查驗並登記身份訊息。

針對速遞面單被售賣的亂象，草案要求企業與從業員應簽訂保密協議，不得利用職務之便，將在服務過程中獲得的用戶個人訊息出售、洩露或者非法使用。對敏感訊息，企業應採取去標識化、定期對面單進行集中銷毀、逐步減少使用紙質面單等保護措施。

在保障速遞從業員的安全方面，草案提出用戶不得對從業員進行人身攻擊或者人格侮辱；用戶不得以投訴、申訴為手段向企業及其從業員索取不當利益。違規構成犯罪者，可依法追究刑事責任。