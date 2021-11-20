台診所3日兩次　將新冠疫苗誤當流感針為民眾接種

台灣周六（20日）新增4宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，同日無確診死亡病例。台北市3日內出現2宗市民接種流感疫苗時，被錯打新冠疫苗。台北市市長柯文哲下午出席論壇受訪時表示，醫療執行錯誤很常見，但還是要避免。

當地自今日起，逢周六、日和法定假期不召開疫情記者會，僅以新聞稿說明疫情。新增確診病例為2男2女，年齡由20多至30多歲，分別來自緬甸、越南和印尼。確診者中3人已完成全程疫苗接種，屬突破性感染。至今台灣累計16,520人確診，當中848人病亡。

台北市衞生局周六表示，該市某診所於周四（18日）原定替1名民眾接種流感疫苗，卻誤接種英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，事後已通報衞生福利部疾病管制署。市衞生局已暫停涉事診所流感疫苗及新冠疫苗接種服務，直至確認完成改善為止。

至於被誤接種的市民，已於10月18日接種一劑美國輝瑞藥廠與德國生物科技公司BioNTech合作研發的疫苗，現場接種後無不適離開，市衞生局已安排該市民於下周四回診追蹤。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，此個案將視作完整接種，不會安排補打其他疫苗。

據報，這是台北市3日內發生的第二次錯打疫苗事件。該市某診所周二（16日）曾替1名原定接種流感疫苗的市民，誤接種美國藥廠莫德納的疫苗，而該名市民之前則接種過一劑阿斯利康疫苗。對接連發生打錯疫苗事件，柯文哲表示，醫療執行錯誤很常見，只是非醫學界不曉得，以前在深切治療病房常常打錯針死人，所以好的醫療非常強調標準作業程序。