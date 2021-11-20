華間諜滲透尼泊爾　圖阻與美國合作

尼泊爾傳媒近日披露一份機密情報報告，詳細交代中國在尼泊爾的情報活動，其中最主要是透過收買當地精英階層，煽動反對美國在尼泊爾的「千年挑戰」計劃。分析指，中國可能憂慮地緣政治上緊密聯繫的鄰國與民主國家結盟，因此採取滲透行動。

「千年挑戰」在美國前總統喬治布殊時代建立，是華府對其他國家的發展項目雙向援助，尼泊爾政府在2017年與時任副國務卿沙利文簽署協議，由美方斥資5億美元（約39億港元）、尼泊爾投放1.3億美元（約10.1億港元）發展多供電建設，目前有待尼泊爾國會審議決定是否通過。

該機密報告長50頁，載有所有中國在尼泊爾的情報任務優次、目的、間諜網及情報人員資料，其中5頁詳細記載中國國安部37歲間諜寧林（音譯，Ning Lin）的資料，他負責游說及收買尼泊爾政客、學者、記者等人，並煽動反對「千年挑戰」、誹謗美國的宣傳。在尼泊爾總理德烏帕上任後，寧林變得更活躍。

報告認為，中國當前的首要任務是不惜一切令美國在尼泊爾的「千年挑戰」流產，正在挑撥尼泊爾與第三國、特別是與美國的關係。尼泊爾情報官員警告，中國不斷加強情報活動或會改變尼泊爾的政治主張，情報界已掌握中國情報人員的證據，正等待政府高層批准瓦解情報網絡。