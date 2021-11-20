去年全國人口出生率僅8.52%　創43年新低

內地早前宣布實施「三孩政策」，惟出口率未見即時反彈。內地傳媒周五（19日）引述《中國統計年鑑2021》顯示，去年全國人口出生率僅8.52‰，是近年來首次跌破10‰，更創下自1978來的新低；同期全國人口自然增長率為1.45‰，同樣創下1978年以來的歷史新低。

根據《中國統計年鑑2021》，2020年相比2019年，全國人口淨增長為204萬人，而前一年增長高達467萬人，2018年則增加約530萬人。廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析，從現有的情況來看，人口總量增加的動力缺乏，出生人口愈來愈少，現時發展的趨勢，就是愈來愈接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。

報道指，出生人口創下新低，是受到育齡婦女數量減少、疫情衝擊等因素影響，其中疫情因素對去年生育的影響較大。人口學專業期刊《人口研究》的文章指出，去年年初疫情爆發後，嚴重抑制人們的生育計劃，11月及12月出生人口數量比2015年同期減少45%以上，說明相當規模的人群從疫情爆發後，有意識地減少了懷孕。

董玉整指出，疫情影響人們的生育活動，已成為全球的現象。其原因大致分為幾方面，一是疫情影響就業，市民收入下降或工作沒保障，在經濟方面感到更大壓力；二是疫情帶來的社會活動限制措施，影響人與人之間的交往，減少男女之間的溝通交流；三是疫情影響了人們對於生活、生育的態度，緊張、對未來恐懼的心情，都成為影響人們現實生育心理和生育行為的重要因素。