省消防調派34車145人搜救　失蹤地質隊仍下落不明

中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心4名職員，日前在雲南普洱市鎮沅縣附近的哀牢山腹地展開野外作業時失蹤，至今仍然下落不明。雲南消防周六（20日）通報，省消防救援總隊已先後派遣普洱支隊、玉溪支隊進行搜救，並與當地政府組成聯合搜救組，至今投入34車共145人，搜救工作仍在進行中。

通報指，昆明自然資源綜合調查中心4名職員是在哀牢山腹地失蹤，普洱支隊鎮沅大隊接獲報警後立即出動，攜帶專業裝備和物資前往處置；至於省消防總隊則調派普洱支隊、玉溪支隊分別從哀牢山的鎮沅方向、新平方向挺進搜救，並採取分區搜索及重點搜索相結合的方式，持續縮小搜索範圍。

在周五（19日），省消防總隊再次增調昆明支隊的國家山嶽救援昆明大隊，以及昭通支隊馳援。救援期間，總隊長趙文生、政委王星等領導相繼到指揮部指導救援工作，要求加強搜救的同時，確保救援人員自身安全。

消息指，哀牢山位於雲南中部，是雲貴高原和橫斷山脈的分界線，起於大理州南部，止於紅河州南部，是全國最大的原始常綠闊葉林區，森林覆蓋率達85.1%，最高海拔3,156.9米。哀牢山自然保護區範圍涉及雲南3個州（市）6個縣（市），在普洱市鎮沅縣內的有13.5萬畝。由於失聯地位於哀牢山國家級自然保護區，山形陡峭、樹木茂密、溝壑縱橫，平均海拔2,500米以上，地理環境十分複雜，加上連日陰雨大霧，給搜救工作帶來極大困難。