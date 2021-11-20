首座中外合資海上風電項目　實現全容量併網發電

隨着江蘇東台五期海上風電項目的風機葉輪，周六（20日）中午12時56分開始緩緩迎風轉動，由中國國家能源集團與法國電力集團共同建設營運的中國首個中外合資海上風電項目，成功實現全容量併網發電。官媒報道指，該項目總裝機容量達50萬千瓦。

據報道，該項目總投資約80億元人民幣（約98.7億港元），全部投入運營後，預計年發電量達13.9億千瓦時，可滿足200萬居民的年用電需求，相當於節省標煤44.19萬噸，減排二氧化碳93.75萬噸、二氧化硫1704噸。該項目由國華投資持股62.5%，法電新能源公司和EDF（中國）投資公司共同持股37.5%，外商直接投資超過1.6億美元（約12.48億港元），是法電集團在中國非核電市場投資最高的項目。

該項目由東台四期、東台五期組成，分別位於江蘇省北條子泥海域及竹根沙海域。其中，東台四期裝機30萬千瓦，已於2019年12月建成投產；東台五期裝機20萬千瓦，安裝50台風電機組，於去年3月開工建設，今年6月30日最後一台風機吊裝完成。