遭家暴3年仍拒離婚　女子︰老公太帥了

湖南一名女子遭丈夫家暴3年仍拒不離婚，近日再遭丈夫趕出家門後當街泣訴，引起輿論關注。內媒報道，面對丈夫毆打且入稟申請離婚，女子哭成淚人死命不從，原因是「老公太帥」和是自己初戀不忍放手。惟其丈夫辯稱她是恐怖情人，受不了頻繁查看行蹤，才出手傷人。最終在媒體介入調解後，丈夫得悉妻子懷孕，決定破鏡重圓。

現年23歲的李霞（化名）與丈夫王弘（化名）一見鍾情，認識僅兩個月，便情投意合「閃婚」。然而婚後生活並不幸福，雙方從一開始吵架演變成互相拳打腳踢。李霞因力氣不夠處於下風，老是被打，每次都帶着瘀青跑回娘家哭訴，王弘登門道歉後，她又心滿意足地跟丈夫回家，致雙方親友都看不下去，紛紛勸告他們離婚。

王弘宣稱李霞疑心太重，施暴是想迫使她離開自己。據稱，李霞為了控制丈夫的生活，不但每天查看其手機，還要求王弘必須定時匯報自己行蹤，更多次偷偷安裝定位軟件，在家裏隱蔽位置安裝攝影機等，監視手法層出不窮。

最後，當地媒體安排兩人調解，李霞忽然冒出一句「我懷孕了，要給孩子一個完整的家」。王弘深感錯愕，但三思後仍表示願意重新接納妻子，但希望妻子不要過於多疑。李霞則答應丈夫所有要求，表明會克制自己。