男童身高超1.5米被要求買成人票　父親起訴國鐵集團

家住安徽的11歲男童小施（化名）早前購買兒童票乘搭高鐵時，因身高超過1.5米，被要求補回差價購買成人票；小施的父親認為高鐵關於身高的規定不合理，於是將鐵路方面起訴至合肥市包河區人民法院，請求法院判決退還票款及賠禮道歉等，惟案件一審時敗訴。小施一方不服上訴，卻於上周六（20日）向內媒證實，合肥市中級人民法院周五（26日）將二審開庭審訊。

事發於2019年5月，小施購買了票價26元（人民幣，下同，約港元）的「兒童票」後，準備入站上車，惟因小施的身高超過1.5米，站方要求小施補回「成人票」與「兒童票」的26元差額。中國鐵路當時規定，每名成年乘客可免費攜帶一位身高不足1.2米的兒童；至於身高1.2米至1.5米的兒童，可購買兒童票；超過1.5米的，則購買全價座票。

惟小施的父親認為「以身高論票價」的規定不合理，於是讓小施作為原告，把中國國家鐵路集團公司、中國鐵路上海局集團公司告上法庭，指控鐵路方「以身高論票價」的行為不但有悖於《憲法》和《未成年人保護法》、《消費者權益保護法》等有關未成年人權利保護的原則和規定，且強迫原告進行身高測量，屬強制交易，該侵權行為給原告造成身心等諸方面的損害，請求法院判決被告停止侵害、退還票款、賠禮道歉、賠償損失。

惟一審法院認為，首先所謂「強迫交易」，是指以暴力、威脅手段強買強賣商品，強迫他人提供服務或強迫他人接受服務；原告購買車票屬自願行為；其次是前鐵道部於1997年發布《鐵路旅客運輸規程》，該《規程》的法律屬性是國務院部門規章，規定了超過1.5米應買全價票，故原告按《規程》應當購買全價票；第三是鐵路職員對原告進行身高測量，繼而要求原告法定代理人補足車票差額，屬正常履行職務行為，不屬於強迫交易，因此駁回原告的訴訟請求。

內地傳媒報道，在上述案件訴訟期間，「以身高論票價」的規定有望改變。國家鐵路局近日已發布《鐵路旅客運輸規程（徵求意見稿）》，擬把兒童票由身高劃分改為以年齡劃分，並實行車票實名制，年滿6周歲且未滿14周歲的兒童可買兒童票，年滿14周歲的兒童才需購買全價票。