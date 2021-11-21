兩小孩誤食「減肥朱古力」致1死　揭含西布曲明成分

山東濟南市近日有兩名小孩在誤吃數粒「減肥朱古力」後，出現不適症狀，被送到山東大學齊魯醫院搶救後，其中一名患兒於上周五（19日）不治死亡，另一名年僅1歲的男孩一度在深切治療部留醫，幸最終康復回家。死者家屬事後接受內地傳媒採訪時泣不成聲，直指︰「我以為只是普通的糖果，誰知道會變成這個樣子呢？」

據報道，年僅1歲的男孩上月31日被家人餵食了2粒減肥產品「燃脂巧克力」後，出現煩躁、心率明顯加快、口渴等症狀，隨即被送到齊魯醫院小兒內科重症病區。醫生向家屬詢問患兒的發病經過後，通過微信及淘寶聯繫該品牌的銷售人員，希望得到朱古力的成分表，惟對方「一問三不知」。及後，在患兒家屬同意後，醫生抽取了血液樣本，並送往專業的毒物檢測中心進行檢測，繼而揭發該些朱古力含西布曲明成分。

報道指，西布曲明之所以可被用作減肥藥，是因它能通過抑制人體中樞神經系統對5-羥色胺（5-HT）和去甲腎上腺素再攝取，降低食欲，同時還可以促進體內的能量消耗，降低血脂水平和膽固醇水平，從而達到減肥的目的。惟內地明令禁止生產、銷售和使用含西布曲明的食物或藥物。

目前，尚沒有針對西布曲明過量的特效解毒藥，治療方法主要包括處理藥物過量的一般方法，例如保證呼吸通暢、監測重要生命體徵，採用加強藥物代謝等對症支持治療等。在查閱國內外相關文獻並經專家組討論後，醫生決定連夜給予患兒血液淨化治療，該患兒最終轉危為安，出院回家。