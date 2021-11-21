張家港海關截查4米長眼鏡蛇　疑隨木材進口

江蘇省南京市海關所屬張家港海關，近日對一批進口木材進行口岸檢疫監管過程中，查獲1條長約4米、粗如成人手臂的巨型眼鏡蛇。事件經媒體曝光，隨即登上社交網熱搜榜，有人更稱「隔着屏幕已經昏過去了」。

據張家港海關一名工作人員上周六（20日）對內媒稱，這批進口原木是來自東南亞，由於裝貨的貨櫃部分是拼裝，所以不清楚具體是來自哪個國家。當貨櫃運到當地海關後，關員便按照流程先對進口原木進行了燻蒸。之後當工作人員準備開箱作進一步檢疫檢查時，在一個空的貨櫃底下看到該蛇，估計該蛇是跟着原木一起過來，發現時已從原來的貨櫃裏跑出來。

據指，現場4名海關人員和碼頭3、4名工作人員，分別拿着捕蛇器夾住該蛇。當時該蛇不斷噴射毒液，過程相當危險，幸現場的人以前都有捉蛇的經驗。海關人員其後將該蛇暫存放在海關的一個實驗室，並裝在一個透明、透氣的箱內。另張家港海關已與相關部門取得聯繫，等待後續處理該蛇。有可能用作科學研究，或送到動物園。

據指，江蘇張家港口岸是中國主要的進口闊葉材木材集散地，由於很多木材原產地管理水平較低、處理條件落後，蛇、蠍、蜈蚣、毒蜘蛛等外來有害生物在進口木材檢疫監管過程中頻繁被截獲。今年頭10個月，張家港海關在進口木材中截獲的各類外來有害生物高達320多種、1.2萬多種次。