「億萬富豪殺人案」重審宣判　首被告判死緩

河南信陽市女子梅麗早年在安徽界首市被殺，受制於當年的刑偵技術，警方及檢察院其後決定對兩名疑犯不起訴處分，引起輿論哄動。內地傳媒周日（21日）引述死者家屬指，案年近日已於阜陽市中級人民法院重審，被告楊志才故意殺人罪成，被判處死緩、剝奪政治權利終身，並限制減刑；另一被告王夫偉亦因故意殺人罪成，被判有期徒刑15年。

案發於1999年3月11日晚上，年僅27歲的梅麗被殺，因當年的刑偵手段及DNA技術限制，令案件成為懸案，直至2012年，知情人劉X芳主動報警，楊志才及王夫偉才進入警方視野，惟仍因缺乏足夠證據，阜陽市人民檢察院翌年決定對兩人不不起訴。至2018年，警方從案發現場的泥土中檢出女屍DNA，確認女屍為梅麗，兩人再次被捕。彼時，楊志才的美容生意已頗具規模，他本人也被視為「信陽億萬富豪」。

阜陽中院2019年時的一審判決書顯示，楊志才案發時以要帳為由，把梅麗騙到界首市的偏僻地點後，由王夫偉持鋼管從後擊打梅的頭部，梅倒地後，楊志才又接過鋼管，連續擊打梅的頭部，其後用繩子勒住其頸部，隨後棄田附近的麥田。經鑑定，梅麗是遭受重質量鈍器打擊形成的顱腦挫裂創而死亡。

案件一審時，楊志才被判死刑，王夫偉則被判有期徒到15年，兩人不服上訴；2020年9月29日，安徽省高級人民法院公開二審，楊志才在庭上堅稱他沒殺人，王夫偉則認罪認罰，並在庭前簽訂認罪認罰具結書。同年12月28日，省高院認為原判決部分事實不清，撤銷判決，並發回阜陽中院重審。阜陽中院重審後作出上述判決。梅麗的家屬表明，他們認為法院判輕了，「應該是殺人償命，天經地義」，將向檢察機關提出抗訴申請。