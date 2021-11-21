忘熄滅致千年古寺齋房被燒毀 男子遭起訴

位於山西省長治市沁源縣的「全國重點文物保護單位」靈空山聖壽寺，2019年5月7日晚上發生火警，東面齋房被燒毀，引起輿論關注。內地傳媒周日（21日）報道，沁源縣人民檢察院近日公開了起訴書，披露火警的詳細案情。

起訴書顯示，弓姓被告從2017年起在靈空山聖壽寺工作及居住，案發當天，靈空山景區停電，弓某於是在宿舍燃點蠟燭，並把點燃的蠟燭粘到電視旁的木桌上，惟至晚上10時許，他未把蠟燭熄滅便離開，前往文殊寺值班，導致東面齋房起火，房架結構損毀。

檢察院認為，弓某因疏忽大意，損毀了確認為「全國重點文物保護單位」的靈空山聖壽寺東面齋房，其行為觸犯了《刑法》第324條第3款，應當以過失損毀文物罪追究其刑事責任。鑑於弓某認罪認罰，可從寬處理，建議判處弓某有期徒刑6個月，緩刑1年。

公開資料顯示，聖壽寺位於沁源縣城西40公里處的靈空山景區核心地帶，2013年確定為全國重點文物保護單位。據《沁源縣志》及碑文載，該寺創建於唐景福二年，曾於明正德九年及清嘉慶十六年兩次重修，民國二十三年補修。寺院座北向南，因地勢橫排五院，殿堂共65間，佔地面積3,010平方米。