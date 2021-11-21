曾因走失金錢豹遭停業整改　杭州野生動物世界低調開園

浙江杭州野生動物世界早前因隱瞞有金錢豹「走失」，不但遭責令閉園整改，更被推上輿論浪尖；6名相關責任人上周五（19日）分別獲刑後，杭州野生動物世界周日（21日）向內地傳媒證實，園區已重新開園，惟記者到現場走訪時，發現遊客稀疏，與以往相差甚大。

據報道，杭州野生動物世界今年4月有3隻金錢豹走失，惟園方隱瞞事件近1個月，直至有群眾報警稱發現金錢豹後，園方才承認事件並道歉；截至目前，仍在有1隻金錢豹尚未尋獲。6名責任人上周五分別獲刑後，有網民上周六（20日）在社交平台發布消息稱，杭州野生動物世界已重新開園。內媒其後向園方求證，園方工作人員至周日才回應稱，該園已重新開放，遊客可通過現場購票的形式進園參觀。

記者同日上午到現場走訪，發現有遊客有售票處排隊購票，並憑票入園，惟數量並不多。附近居民表示，上周六開園時，到場的均是獲園方提前通知的年卡用戶，人數不多，「今天開始遊客就多起來了。但和以往相比還是有差距」。記者及後發現，杭州野生動物世界尚未通過官方渠道發布重新開園的消息，但遊客仍可通過該園的官方公眾號及小程序在線購票，但第三方平台的購票業務仍未開通。