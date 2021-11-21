美日澳加德34艦艇　聯合演習劍指中國

中國在西太平洋的軍事活動頻繁、台灣海峽局勢愈趨緊張之際，日本海上自衞隊周日（21日）至下周二（30日）與美國、澳洲、加拿大、德國的海軍，在菲律賓海展開大型聯合演習，出動34艘軍艦及40架軍機，被指對中國展示軍力。

演習地點是日本周邊的海空域，日本海上自衞隊稱出動20艘艦艇，另有10艘美國海軍艦艇及2艘澳洲皇家海軍艦艇登場，加拿大皇家海軍及德國海軍各派1艘艦艇，參與演習的軍機均來自日本海上自衞隊。演習以反潛作戰為主，檢驗指揮官的戰術判斷及演練運用部隊，提升日本海上自衞隊執行任務的能力、與美國海軍的共同應對能力及互操作性，加強與澳洲、加拿大、德國的海軍合作。

與此同時，南海戰略態勢感知計劃指，衞星上周六（20日）在日本四國以南的海域，發現美國航空母艦卡爾文森號、前身是直升機驅逐艦的日本航空母艦出雲號、澳洲驅逐艦布里斯班號、加拿大護衞艦溫尼伯號、德國護衞艦巴伐利亞號集結。

根據美國海軍發放的照片，參與演習的艦艇包括兩艘潛艇，其中一艘疑是美國洛杉磯級攻擊核潛艇；美方同時派出配備F35C隱形戰機的卡爾文森號航空母艦打擊群。軍方表示，演習項目包括海上通訊戰術、反潛作戰及空中作戰行動，旨在進一步提升集體作戰準備狀態、海上優勢、在印太地區的力量投射能力。