寒潮襲哀牢山料降至零度　或威脅失蹤地質隊員

中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心4名隊員，日前深入雲南普洱市鎮沅縣附近的哀牢山腹地展開野外作業時失蹤，至今仍下落不明。內媒周日（21日）採訪了失蹤者的家屬，家屬得知搜救人員尋獲失蹤者的衣物後情緒激動，坦言「（當局）每發布一條信息，心頭都一緊」。另一方面，雲南省氣象台當天下午發布寒潮藍色預警，哀牢山的氣溫或降至0度左右，低溫環境或對失蹤者的野外生存造成威脅。

家屬接受採訪時表示，他們在最初兩天也有上山參與搜索，但因發揮不了作用，又怕為搜救人員添亂，故決定返回住宿地等候消息。家屬又指，失蹤者均已有多年野外工作經驗，「以前也經常出差」。家屬坦言，失蹤者的工作「確實辛苦」，但「這個工作總要有人來做，我們家孩子不做，別人家孩子也要做。各行各業都是為國家出力，做貢獻」，並強調「我們相信政府能夠找到」。

惟記者其後採訪了一位餐館老闆，老闆透露家屬曾到該店用餐，雖然表面樂觀，但「看得出來，他們心情很不好，根本就沒吃幾口，一直說吃不下」。

記者及後致電雲南省氣象局查詢，接線的工作人員表示，此次寒潮將於周一（22日）到達昆明，半天後將抵達哀牢山地區，雖然預計不會帶來降雪，「對搜救工作影響不是很大」，但對於失蹤者的生存，則造成較大威脅。