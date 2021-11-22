貨拉拉跳車案司機妻　指控長沙公安干預司法

湖南長沙女子車莎莎在貨運平台「貨拉拉」（港稱「Lalamove」）叫車搬家，途中跳車身亡一案，涉案司機周陽春妻子上周六（19日）點名指控，長沙市公安局刑偵支隊黨委書記、支隊長周習文參與隱匿證據、未審先判。

周妻上周六繼續發文，指周陽春被拘留期間曾供述出近50份筆錄，但警方最初只選擇其中10份呈堂。經律師不斷申請，警方後來才再補交3份筆錄。周妻形容，警方「擠牙膏」式移送證據，明顯不合法、涉嫌隱匿證據。

周妻續指，上述10份筆錄呈堂時，警方僅提供3份對應的供述拍攝錄音證據，其中更有逾2小時內容不翼而飛。司機代表律師翻查認為，片段顯示刑警人員違法剪輯、疲勞審訊、誘供、虛假記錄、不如實記錄、故意不記錄對被告人有利的供述與辯解、甚至偽造筆錄的嚴重違法情形。

此外在案發不久、開庭前半年的3月11日，高新公安分局副局長張震便告知周妻，貨拉拉跳車案是個新聞事件。同日下午5時，長沙刑偵支隊長周習文更向周妻形容，跳車案已辦成「鐵案」，有罪定論已決。周妻質問，案件才在偵查階段，公安領導就以鐵案下定論，「到底是誰決定了這個是鐵案？」