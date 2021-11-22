幼稚園老師涉體罰學生　教育局︰列入教育人員「黑名單」

內地網絡近日流傳，河南鄭州鞏義市一名幼稚園老師涉嫌虐待兒童，引起輿論關注。鞏義市教育局周日（21日）通報，證實北山口鎮「金貝貝幼兒園」有個別教職工體罰學生，當局已嚴肅處理，包括責令該園更換園長，辭退涉事教職工，並把涉事教職工列入教育人員「黑名單」等。

爆料網民稱，有家長上周四（18日）發現孩子遭老師多次掌摑，便向園方要求翻查閉路電視畫面，未料園方竟拒絕要求，事後更把該家長移出微信群組。另網傳閉路電視畫面可見，事發時多名學童正在上課，一名老師先是掌摑一名坐在座位上的男孩，其後又拉扯另一名男孩的臉頰，導致對方跌倒，行為相當粗暴。

市教育局通報證實，該園教職工申X花、孫X利上周四展開保教工作時，曾對兩名幼兒有體罰行為；當局根據調查結果，決定作出6項處理，一是責令該園更換園長，辭退涉事教職工；二是把涉事教職工列入教育人員「黑名單」；三是責令園方聘請心理咨詢師對涉事幼兒進行心理疏導；四是責令該園深刻檢查，閉園整改5天；五是在第四季度幼兒園等級評定中，將該園定為「不合格」等次，取消本學年普惠性財政資金獎補；六是取消該園本年度所有評優評先資格。