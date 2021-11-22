車廂有空位不坐　老翁強迫妙齡女讓座惹爭議

讓座問題一直纏繞兩岸三地民眾。內地網絡近日有網民發文稱，一位年輕女子日前乘坐地鐵時，在車廂內仍有不少空位下，竟被一名老翁「強搶座位」；且老翁取得座位後，仍喋喋不休，不斷辱罵年輕女子，令該女子十分無奈。事件引起輿論熱議，更登上熱搜榜，不少網民均為年輕女子抱不平。

爆料網民稱，事件發生於上周四（18日），他當時正乘坐上海地鐵2號線，看到一名老翁與一位年輕女子因座位問題發生爭執。該網民續指，老翁上車時，車廂內仍有不少空位，但老翁不去坐空位，反而直接要求女子讓位，且剛開始態度便十分惡劣，言詞中更有恐嚇之意。

旁邊一名大叔看不過眼，便主動讓座，豈料老翁堅持要求女子讓座，且在女子婉拒後，直接強行坐到女子的腿上。該女子一度被嚇呆，及後擔心受攻擊，便選擇讓座離開，但老翁依然罵罵咧咧，又稱︰「你也會老的，你家裏沒老人？」其他乘客目睹整個過程後，紛紛上前安慰該年輕女子。

事件引起輿論熱議後，內媒記者致電上海地鐵服務監督熱線查詢，接線的工作人員表示，如當事人或周圍乘客及時向車站反映，值班站長將帶同民警到場處置。該工作人員強調，地鐵方面一直提倡文明乘車，這類事情的發生是無法預判，且「因為事情已經發生過去了幾天」，取證「就比較被動」。