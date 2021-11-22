孝女拍婚紗照助外公圓夢　慘遭網民盜圖訛稱「老夫少妻」

內地網絡一位網名「Niki君」的女網民周日（21日）發文控訴稱，一位網名「飛哥在東莞」的人，不但盜取了她與外祖父的合照，更造謠為「老夫少妻」，且有關貼文不斷流傳，令其生活受到嚴重影響，強調已聯繫律師展開追責。有內地律師指，如事件屬實，發布者的行為已涉嫌嚴重侵犯名譽權。

「Niki君」在貼文中指出，涉事照片是於2018年拍攝，並於當年12月29日上載至其「小紅書」帳戶中。她當時陪伴外祖父四處遊玩期間，想起外祖父從未與外祖母拍攝婚紗照，因外祖母已離世，她才代替外祖母，來滿足外祖父的心願。未料至上周六，她從朋友口中得知，有網民盜取其照片，並包裝為「老夫少妻」的故事，聲稱「73歲東莞清溪鎮企業家豪娶29歲大美女，88W禮金+一套80W二房公寓+豪車一台」。

「Niki君」表示，在得知遭人抹黑後，感到非常崩潰，且謠言已對其生活造成困擾。她曾向律師查詢，惟律師指維權可能高達10萬元人民幣（約12萬港元），且維權之路甚至按年計算，一度令她痛哭。她坦言︰「最大的崩潰點在於，實在想不通也氣不過憑甚麽我要承受這些！我只想讓造謠者受到應有的制裁和懲罰竟然會如此難！」惟她強調，自己會堅持維權。

內地傳媒報道指，「飛哥在東莞」在女網民發貼後，隨即改名為「東莞故事會」。記者翻查其發貼紀錄，發現該帳號經常發布類似消息，惟至今尚未就事件回應或道歉。

內地律師指出，假如「Niki君」所說屬實，「飛哥在東莞」的行為肯定構成民事侵權，從人格權角度，更是嚴重侵犯了女網民的名譽權，受害人可向法院提起網絡侵權訴訟；至於是否構成誹謗罪，則要看誹謗行為是否能達到情節嚴重的構罪標準，難度相對較大，但受害人仍可報警，要求派出所依據治安管理處罰法的規定，對其進行行政處罰。