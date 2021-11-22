內地31省市鄉村性別比例公布　全部男多女少

內地農村青年婚姻情況長期受到社會關注，國家統計局近日發布《中國統計年鑑2021》，披露各省份鄉村性別比（以女性為100，男性對女性的比例）數據，反映當前鄉村人口中男多女少的現狀。

統計中表2至11的《分地區戶數、人口數、性別比和戶規模（鄉村）（2020年）》顯示，全國鄉村人口性別比為107.91，而第七次全國人口普查的總人口性別比為105.07。分省市來看，31個省市鄉村人口性別比均大於100，其中14個省市大於110：北京120.21、山西110.07、內蒙古112.26、上海130.93、浙江110.82、福建110.94、江西110.04、湖北111.34、廣東111.36、廣西111.83、海南116.52、重慶111.89、雲南111.52、寧夏110.19。

據統計年鑑備註訊息介紹，表2至11為2020年第七次全國人口普查時點數。《中國統計年鑑2021》表2至9《分地區戶數、人口數、性別比和戶規模（城市）（2020年）》也同時顯示，河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、河南、重慶、四川、寧夏等省份的城市人口中，女性多於男性（性別比小於100）。