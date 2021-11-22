台醫學生中考開手機查資料　校方：成績作廢

台灣台北醫學大學醫學生近日爆發集體舞弊，台媒周一（22日）報道指接獲家長投訴，醫學系三年級上周五（19日）進行「環境與社區衞生學」必修科目期中考，有學生拿手機查資料、集體公開討論答案，根本是集體作弊。北醫大周日（21日）表示，該教師考試規範不明，已將考試作廢，未來將加強品格自律與誠信教育。

投訴家長表示，其子女就讀北醫大醫學系三年級，當日160名學生分在四間教室考試，老師僅在一間教室監考，另3間委請學生監考，結果發生部分學生疑似涉及集體作弊，因此當天考完試之後數小時，任課老師宣布該次考試作廢，學生在周三（24日）前投票決定要重考或改交報告。

該名家長表示，聽子女轉述，大三課業沉重，以大體解剖學和病理學最花費心力和時間，但醫學生多數是在大學學測取得滿級分、成績優異的族群，身為未來醫師，應更重品格。家長也猜測，上學期因新冠肺炎疫情影響，改為遙距教學、線上考試，不少同學是「一起」線上考試，或許回到學校實體上課之後，沒有轉回應有的心態。

北醫大發聲明，指校方訂有考試規則，凡由學校安排的考試，學生均採梅花座，且有專人負責監考。校方在查明事件真相後再進行後續處理，初步掌握，授課老師在該次考試恐無完整規範，已將該次考試作廢，並與學生溝通可接受的補救方式。