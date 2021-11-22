「人人影視字幕組」侵權案　主犯囚3年半

內地網上影視網站「人人影視字幕組」涉嫌侵權一案，周一（22日）由上海市第三中級人民法院宣判。被告梁永平侵犯著作權罪成，被判有期徒刑三年六個月，罰款150萬元（人民幣‧下同，約183萬港元）。

法院審理查明，梁永平自2018年起成立武漢鏈世界科技、武漢快譯星科技2間有限公司，指使王X航（另案處理）聘用多人開發「人人影視字幕組」網站及多個有關應用程式，再由謝X洪（另案處理）等人組織翻譯人員，從境外網站下載未經授權的影視作品，經翻譯再上傳至網站，提供網上觀看和下載服務。

經審計及鑑定，「人人影視字幕組」網站及相關應用程式內，共有32,824部未授權影視作品，會員數量共約683萬。期間，梁永平以接受捐贈的名義收取會員費，並指使下屬銷售相關產品，非法經營額總計人民幣逾1,200萬元（約1,462萬港元）。

法院認為，梁永平以營利為目的，未經著作權人許可，複製發行他人作品，屬於有其他特別嚴重情節，其行為已構成侵犯著作權罪，依法應予懲處。考慮梁永平到案後如實供述罪行，已酌情量刑。法院將追繳梁永平違法所得，沒收其扣押在案的財物。