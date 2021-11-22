兩網絡主播涉偷逃稅款　罰款6555萬和2767萬人民幣

浙江省杭州市稅務部門早前通過稅收大數據分析，發現朱宸慧和林珊珊兩名網絡主播涉嫌偷逃稅款。當局周一（22日）通報稱，朱、林2人分別罰款6,555萬元和2,767萬元（人民幣，下同，約8,106萬至3,422萬港元）。稅務部門調查發現李志強涉嫌策劃、實施和幫助2人偷逃稅，並干擾稅務機關調查，目前已另案調查。

當局調查發現，朱宸慧的微博帳號為「雪梨Cherie」和林珊珊的微博帳號為「林珊珊_Sunny」，在2019年至2020年期間通過在上海、廣西、江西等地設立個人獨資企業，虛構業務將其取得的個人工資薪金和勞務報酬所得轉變為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅。

朱宸慧通過設立北海宸汐營銷策劃中心、北海瑞宸營銷策劃中心等企業，虛構業務，將有關企業取得的個人工資薪金和勞務報酬共8,446萬元（約1.06億港元），轉為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅3,037萬元（約3,756萬港元）。

林珊珊則通過設立北海靈珊營銷策劃中心、北海珊妮營銷策劃中心等企業，將近4,200萬元（約5,194萬港元）的工資薪金轉為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅1,312萬元（約1,622萬港元）。