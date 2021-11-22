新黨成員涉共諜案　台檢方聲請傳喚大陸官員作證

台灣新黨成員王炳忠、其父王進步、該黨文宣委員會副主任委員林明正，以及時任新思維中心主任的台北市議員侯漢廷早前涉共諜案，被控與大陸留學生周泓旭在台發展組織，惟台北地院一審判決5人無罪。檢方及後上訴，台灣的高等法院周一（22日）開庭，檢方當庭聲請傳喚大陸國台辦官員作證，以證明曾金援王炳忠等人。

公訴檢察官王正皓指出，侯漢廷、林明正曾提供軍人名單資料給周泓旭，王炳忠的手札等都是證據，另有收受國台辦及上海市對外辦公室款項，明顯是金援發展組織。王正皓當庭聲請傳喚國台辦副處長崔趙輝，以及上海市對外辦公室人員趙超到庭作證，以證明有發展組織及金援被告。台媒報道指，法庭傳票應可透過國台辦黨政局等單位送達。

檢方此前指控，周泓旭在2014年5月結識王炳忠、林明正、侯漢廷後，在台發展「星火秘密小組」等共諜組織，王進步則協助統籌陸方資金。惟案件一審時，台北地院認為事證不足以證明檢方指控，且周泓旭與王炳忠等人的互動與一般朋友無異，因此判處5人無罪。