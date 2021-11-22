台女夜市體驗「短暫紋身」後呆掉　男友︰金童玉女版

台灣近期流行可用熱水洗掉、圖案面積較小的「微刺青（港稱輕紋身、短暫紋身或手繪紋身）」，台北市一名女網民近日到高雄市六合夜市遊玩期間，一時興起便花了300元新台幣（約85港元）做「微刺青」，並選擇了卡通Melody及XO的圖案，豈料完成後，女網民當場嚇呆，其男友反而笑稱是「金童玉女版」。

該名女網民在Facebook群組「爆廢公社公開版」分享該段經歷，指她當時心想機會難得，在觀看老闆的「作品集」後，便決定一試。然而完成後，女網民幾乎當場崩塌，立即詢問老闆如何洗掉，老闆解釋可用熱水洗掉後，她才心安。及後，她拍照並傳送給男友觀看，豈料男友竟稱是「美樂蒂（Melody）和酷企鵝（XO）的金童玉女版」。

事件引起網民熱議後，不少網民好奇女網民為何有勇氣畫第2隻圖案，女網民無奈解釋「因為我的手還在他那邊」，心想都答應要畫了，只畫一隻也不知道要怎麼算錢，「只好相信老闆」。另有大批網民趁機調侃「對不起，我笑超大聲」、「老闆是不是外出，請隔壁攤幫忙顧」、「其實老闆是考慮到版權的問題，所以不能畫得太像，真的是用心良苦」。