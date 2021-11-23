女子取耳軟骨隆鼻致耳組織壞死　醫院付5000人民幣慰問金

四川女子蔣某日前在成都一家整形醫院取耳軟骨做隆鼻手術，致左耳出現不適，經四川省人民醫院診斷為「左耳甲腔皮膚壞死」。蔣某周一（22日）向內媒透露，經過多次協商，涉事整形醫院答應讓她先行治療，治療費用由該院承擔，並先向她支付5,000元（人民幣，下同，約6,100港元）慰問金。

蔣某表示，上月19日，從四川內江到成都優萊整形醫院做了取耳軟骨隆鼻的手術，11月初感覺左耳有異常，於是到四川省人民醫院就診，醫生診斷為左耳甲腔皮膚壞死，耳甲腔部分耳軟骨缺失，耳顱溝切口紅，可見部分壞死組織。醫生告訴她「耳軟骨起支撐作用，如果沒有耳軟骨耳朵就會塌下來。」醫院建議採用耳甲腔壞死清創縫合手術，但後期耳廓有變形的可能。

蔣某認為，整形醫院給她做的隆鼻手術並不成功，沒有達到她預想的效果，現在耳朵又出現問題。於是，她向優萊整形醫院提出退還全額手術費，並要求支付左耳治療所需費用、賠償兩萬元（約24,400港元），但整形醫院最初認為她的要求不合理。

優萊整形醫院一名工作人員上周三（17日）表示，蔣某才做完手術20多天，正處在恢復期。該院幾位主任醫師都看過她左耳的情況，認為後期會恢復。至周一，涉事整形醫院改變之前的態度，同意她先行治療，治療費用由該院報銷，並向她支付慰問金。