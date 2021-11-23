華新風洞就緒測試高超音速導彈　威脅美防禦系統

位於黑龍江哈爾濱的中國航空工業空氣動力研究院周日（21日）公布，一個能模擬高超音速導彈所面臨速度和高溫的新風洞，已完成第一階段調試工作並準備就緒，正式形成型號試驗能力。這個新風洞的作用包括滿足高超音速飛行器的「武器分離和投放」測試需求，勢為美國導彈防禦系統構成新威脅。

該個名為FL-64風洞的1米量級大型高超音速氣動力風洞，兩年前開始建設，打破同類型高超音速風洞建設的速度紀錄。其設計馬赫數範圍介乎4.0至8.0，最高模擬總溫900K，最大模擬高度48公里，具備吹吸和吹引兩種運行模式，有效運行時間不少於30秒。該風洞可滿足高超音速飛行器常規測力或測壓、進氣道、動力模擬、武器分離和投放、氣動熱和流動顯示等測試需求。

航空工業氣動院近日完成FL-64風洞主要馬赫數流場校測，流場均勻性指標和標模測力精度指標滿足相關要求，為第一階段調試工作畫上圓滿句號。內媒指，FL-64風洞是面向高超音速飛行器氣動力、熱及相關問題研究與技術驗證的大型地面試驗設施，服務國家航天戰略，解決型號急需氣動力問題。該風洞投入運行和使用加強國內高超音速武器裝備研製保障，在高超音速氣動力基礎技術研究、氣動布局選型驗證和關鍵工程問題攻關等方面，發揮不可代替的作用。