長期照料壓力爆煲　婦人殺患病夫囚2年半

台灣台南市安南區曾中風的65歲李姓老婦，不堪長期照顧臥床的劉姓丈夫壓力過大，自己也病痛纏身，去年12月31日清晨先持水果刀刺死丈夫再輕生，直到女兒返家揭發，將她送院才撿回一命。檢方依殺人罪起訴並建議從輕量刑，子女也替她求情，台南地方法院周二（23日）引用減刑規定判刑2年半。

法官認為，李婦因長期獨自照顧受害人，自己也罹患中風等病症，不斷累積龐大的身心壓力，每況愈下，找不到合適紓解的渠道，還考量未來如果自己也因病臥床，將增加孩子的負擔，種種刺激最終壓垮她僅存的理智。

據了解，69歲的劉男與李婦育有3名子女，目前與次女同住安南區。劉男從2017年起罹患中風、癡呆、高血壓、糖尿病等病症，長期臥病在床，無法自理生活，且病情日益惡化，已無法說話，照顧重擔全落在妻子身上；但李婦也曾於2016年罹患中風、糖尿病等病症。

去年12月31日清晨6時30分左右，李婦疑因不堪長期照顧丈夫的壓力，先持水果刀朝躺在床上的劉男胸口猛刺5刀，導致對方頸部、胸部等5處身中穿刺傷，心肺大量出血致死。之後李婦再持刀刺自己的胸部，但因出力過淺，僅有左側微量氣血胸、雙側胸壁多處撕裂傷等傷害。

當天上午8時多，上夜班的次女下班返家開門一看，驚見父親倒臥血泊，母親則將水果刀放在腹部，並情緒激動地對她說︰「是我刺死你爸爸，他走了。」次女立即報警處理。警方到場奪下李婦手中的兇刀並將她送院，經急救後撿回一命。