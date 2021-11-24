低價賣燴麵助弱勢社群　麵店老闆慘遭同行掌摑

河南鄭州市某燴麵館老闆孫合理，為了幫助弱勢社群，每年都會向清潔工人、殘疾人士或有困難的家庭派發羊肉，上月起更開始低價售賣燴麵，未料竟惹來同行妒忌，上門挑釁並出手打人。事件經媒體曝光後，孫合理周二（23日）透露，打人者已於周一（22日）上門道歉，他已原諒對方，強調會繼續傳遞愛心。

據報道，孫合理早年在酒店任職大廚，2010年起毅然辭去大廚工作，開始在街邊擺攤賣燒烤。從那時起，他每年都會向弱勢社群派羊肉，至今仍未停止。上月9日起，他開始在店內售賣羊肉燴麵，每碗僅售8元人民幣（約10港元），受到很多清潔工及有困難人士歡迎，生意很好。然而，從那時開始，不斷有同行到其店內挑釁。

至周日（21日）晚上8時許，一名身份不明的男子上門挑釁威脅，質問孫合理為何把燴麵賣得這麼便宜，又當場叫囂︰「8塊的麵，你害了多少人？你獻甚麼愛心？我讓你這個店開不下去！」該男子其後更掌摑孫合理，惟孫未有還手，只是退開並報警求助。警員抵達後，向男子發出警告，並要求他立即離開。

事件經當地媒體曝光後，引起輿論關注，不少網民為孫合理抱不平。孫合理周二透露，打人者已於周一上門道歉，他已原諒對方也毋須賠償。孫又奉勸其他試圖挑釁的同行，他不怕事，也會繼續傳遞愛心。