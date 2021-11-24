中俄防長視像通話　同意推進兩軍戰略協作

繼中國及俄羅斯空軍日前在日本海、東海空域展開本年第三次聯合空中戰略巡航後，中國國務委員兼國防部長魏鳳和周二（23日）與俄羅斯國防部長紹伊古舉行視像通話，雙方就推進兩軍各領域務實合作交換意見。

中國官媒報道，兩國防長一致認為，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展，其中今年兩軍在聯合演訓領域實現新突破、取得新發展。中俄將持續深化兩軍戰略協作，繼續加強戰略演習、聯合巡航等領域合作，為捍衞兩國核心利益，維護國際和地區安全穩定作出貢獻。

另據俄媒報道，紹伊古提到美軍轟炸機在過去一個月，於臨近俄羅斯邊境的行動明顯活躍增多，出動約30架次軍機、是去年同期的2.5倍。美方更在年度「全球雷霆」演習期間出動10架戰略轟炸機，分別從東、西兩面演練對俄使用核武器，且與俄邊境僅距離20公里。紹伊古強調，在世界地緣政治動盪加劇和衝突上升的情況下，加強俄中之間的協同尤為重要。

此外，日本防衞大臣岸信夫周二表示，針對中、俄軍機上周五（19日）在日本周邊空域聯合巡航的舉動，他認為是意圖對日本的示威行動。他又指，擁有強大軍事力量的兩國聯合採取的軍事行動，均提高了各國憂慮。