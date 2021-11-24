旺蒼縣野豬成災　獵犬「誤殺」斑羚　飼主獲刑

四川廣元市旺蒼縣的野豬氾濫成災，嚴重危害當地農戶的生活，雖然政府近日已聘請專業狩獵隊，但未見太大幫助。內地傳媒記者周一（22日）到該縣米倉山鎮金竹村走訪，60歲村民劉德華透露，野豬破壞莊稼的情況已困擾該村多年，他曾飼養3隻獵犬應對野豬，卻因獵犬「誤殺」多隻國家二級保護野生動物斑羚，結果令他被法院判刑。

劉德華憶述，金竹村至少從2010年起，便不斷受野豬侵擾。他起初為獵捕破壞莊稼的野豬，在田地附近設置自製的簡易鋼絲獵套，卻捕捉到一隻「灰羊」。從2016年9月起，簡單捕獸器始終解決不了野豬的問題，劉於是飼養了3隻獵犬，用於看家護院及驅趕野豬。後來，他發現獵犬經常偷偷跑出家外，接連捕食了多隻「灰羊」，由於他當時不知道「灰羊」其實是斑羚，更不知斑羚是國家二級保護野生動物，故一直未有為意。

後來，劉德華的獵犬捕獵到斑羚一事，在當地不脛而走，警方隨即展開調查。至2019年10月21日，劉德華因涉嫌非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，被旺蒼縣森林公安局取保候審。翌年9月10日，縣檢察院向法院提起公訴。同年底，法院一審宣判，法官認為劉德華明知其所養的獵犬有獵捕野生動物的能力，仍放任獵犬的捕獵行為，其行為已構成犯罪，惟他並非積極主動去獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物，主觀惡性較輕，最終判處有期徒刑3年、緩刑4年，罰款2萬元（人民幣，下同，約2.4萬港元），並賠償生態資源損失費20萬元（約24萬港元）。

劉德華續指，自從被判緩刑以來，他便未有離開旺蒼縣。現在，他當初養的3隻獵犬都已死亡，其中1隻更是被野豬所殺，此後他也未再養狗。為了莊稼有收成，他決定大幅減少種植量，並在田地搭建棚子，晚上依靠點燃火堆，甚至放炮仗來驅趕野豬。

對此，旺蒼縣政府回應稱，該縣林業局今年已下達捕獵野豬的目標，對於莊稼被野豬損毀一事，村民可根據相關政策到鎮政府保險部門申報損失補償。