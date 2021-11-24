沭陽縣將實施城區新規　每戶限養一隻小型犬

江蘇宿遷市沭陽縣政府近日規範市民在城區養犬的行為，規定每戶限養一隻「小型觀賞犬」，禁止飼養大型犬或烈性犬，引起輿論爭議。有網民質疑新規不符合實際情況，也有網民指「其實有些小型犬比大型犬更加兇，養過狗的人就明白」。

據通報，縣政府常務會已審議通過《沭陽縣城區養犬管理辦法》，將於下月20日起實施，禁養的大型犬、烈性犬標準和名錄由警方聯同農業農村部門確定後，並予以公布。針對超出限養數量，以及飼養烈性犬、大型犬的行為，當局將依據《宿遷市文明行為促進條例》責令限期改正，對拒不改正者，將被罰款500元（人民幣，下同，約618港元）至2,000元（約2,474港元）。

另《沭陽縣城區養犬管理辦法》又規定，市民不得攜帶犬隻乘坐的士、載客三輪車以外的公共交通工具，乘坐前須徵得司機同意，並為犬隻佩戴嘴套，或裝入犬袋、犬籠中；攜帶犬隻乘坐升降機時，應避開高峰時段，同時也要為犬隻佩戴嘴套，或裝入犬袋、犬籠中；社區居委會或業委會可制訂禁止攜犬乘坐升降機的時間。另市民攜帶犬隻外出，應當為犬隻掛上免疫證明，束上不超過2米長的牽引帶，並主動避讓長者、殘疾人、孕婦和兒童。