警破特大網絡傳銷案　拘8人涉額10億人民幣

內地官媒周二（23日）報道，江蘇徐州市睢寧縣警方近日偵破一宗特大網絡傳銷案，疑犯通過搭建網絡虛擬貨幣投資平台，以高回報為誘餌，吸引網民「拉人頭」發展「下線」，在2019年至2021年7月間，在全國發展會員多達11萬人，涉案金額高達10億元人民幣（約12億港元）。

警方今年4月接獲群眾舉報指，一個可叫「BBGO」的網絡平台涉及傳銷活動。警員調查發現，該平台通過所謂的「BBGO全球生態」項目，鼓動投資人購買「BBGO虛擬幣」，並以高額回報和高返利作為誘餌，誘使會員發展「下線」。為讓投資人相信其「實力」，該平台更編造一些虛假的項目圖片和視訊資料，甚至製作一個應用程式，讓投資人以真正的虛擬貨幣來兌換其發行的「BBGO虛擬幣」。

辦案警員指出，該些所謂「BBGO虛擬幣」根本沒任何價值，只要通過後台操作，便可隨即調整會員充幣的數值。

在摸清該傳銷團夥的架構後，專案組分赴重慶市和海南海口市等地行動，截至目前，警方拘捕項目方、推廣方及技術方共8名疑犯，其中李某、蔣某等5名主要疑犯已被依法逮捕。