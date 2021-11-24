「輸血前須捐血」規定惹質疑　官方︰倡導互助

內蒙古近日有網民向官媒反映，鄂爾多斯市伊金霍洛旗規定「病人每次輸血前，家屬必先去捐血」，質疑有關規定不合理。官方上周五（19日）曾回覆稱，由於血液庫存嚴重不足，有關規定是為倡導非急診搶救患者及親友等參與互助捐血。惟官方回覆後，事件連日仍在網上引起激烈討論。

該網民在官媒的「領導留言板」上留言稱，伊金霍洛旗規定「每次輸血必須先去捐血」，換言之其父母需要長時間接受輸血時，該網民每天都要捐一次血，質疑「病人都是急症才需要輸血的」，批評有關規定並不合理。

鄂爾多斯市委辦公室、鄂爾多斯市衞健委回覆稱，受新冠肺炎疫情影響，市中心捐血站為避免大規模人員聚集活動，長期未能組織各企事業單位展開團體捐血，導致血液庫存嚴重不足，為保障急診搶救患者用血，當局根據相關法律規定，倡導並指導擇期手術或慢性病的患者自身「儲血」，同時動員家庭、親友所在單位及社會人士參加互助捐血。

惟仍有不少網民批評有關規定並不合理，稱「這個是咋想的呢？就算親屬捐血，也至少三個月才能捐一次，怎麽能每天捐一次呢」、「我想如果病人就一個人，沒有家人，還得先去捐血才能輸血？」另有網民認為有關規定合理，稱「很早就有了，非急診救急的手術都要求互助輸血，因為血庫存量不足，血液是十分稀缺的醫療資源」、「那不然呢，都不捐血的話，血從哪兒來」。