熱心市民堅持每年化名捐款　至今累計1363萬人民幣

內地傳媒周二（23日）報道，浙江寧波市慈善總會周一（23日）再次收到化名為「順其自然」的市民捐款。據稱，「順其自然」從1999年起堅持每年向該會捐款，至今已累計捐款達1,363萬元（人民幣，下同，約1,686萬港元）。事件曝光後，不少網民紛紛猜測「順其自然」的身份。

寧波市慈善總會介紹，「順其自然」至今已向該會捐款23次，其捐款主要有數個特點，一是從「順其自然」4字中隨機選擇兩個字作為捐款人名稱，今年的落款是「順其」；二是落款地址都是不存在的，今年的地址依然是不存在的「寧波市中山路1號」；三是每張匯款單都不超過1萬元（約1.2萬港元），因達到1萬元需要署上真名；四是都在每年的11月底12月初匯出，然後收據郵寄至寧波市慈善總會。

談及「順其自然」善款使用方向時，寧波市慈善總會負責人指，根據捐款者本人的意願，助學是主要資助方向，因此該會20多年來一直堅持把善款用於助學、教育方向，並通過各類媒體公布每一筆善款的用途。據稱，寧波市慈善助學體系已日趨完善，構建起大學新生助學、在校大學生助學、彩虹助學、結對助學以及個案幫扶於一體的助學體系，受益對象不僅涵蓋寧波籍學子，也包括在當地就讀的外籍學子。