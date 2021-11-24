女子與家人失散26年　警員憑一句話發現線索

居住在浙江杭州市淳安縣的楊女士小時候與家人走失，26年來一直希望尋回家人下落，惜一直無果。警員近日調查期間，憑楊的一句「媽媽農曆5月會包糉子，是三角糉，有一個角特別長，不放餡，蘸白糖吃」線索，最終成功協助她與家人團圓。

楊女士憶述，18歲時被同村人以招募工人為由帶到麗水市，惟她抵達後沒幾天，同村人便失去蹤影。由於她沒讀過書，又不懂普通話，表達能力也有缺陷，連名字都說不清，便流落街頭乞討，輾轉抵達淳安縣浪川鄉全樸村後，遇上村民王先生，便跟隨他生活，並與對方組織家庭。

由於楊女士一直沒有戶口，也沒有身份證，且經常表達希望尋回家人的願望，多年來，當地警方一直在想辦法。惟楊女士甚至說不出家在哪個省，只知道住在山上，有兩個哥哥。直至上月，警員又來到楊的家中，看見她在包糉子，於是聊起端午節吃糉的習俗。在得悉楊女士家鄉是吃「三角糉」後，警員根據她對家鄉地形的描述，鎖定貴州。

當楊女士看到「貴陽三角糉」的圖片時，激動地表示：「對對對，就是長這樣。」及後，警員把楊女士對父母、哥哥的土話叫法相對應的諧音名字一一列出，並請同事連夜分析，終發現貴州村民「楊某國」與楊女士描述兄長的情況非常相似。警員及後把楊某國與父母的照片拿給楊女士看，結果她一眼便認出母親。

楊某國接到警員來電時，也激動地表示自己有一個走失20多年的妹妹。為確保資料準確，兩地警方分別採集雙方的血液樣本進行鑑定，並為楊女士製作筆錄。經DNA鑑定，終確定楊女士就是楊某國的妹妹，在上周五（19日）她終如願與家人團聚。