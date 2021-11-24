台通過海空戰力提升採購條例　應對陸威脅

台灣的立法院周二（23日）通過攸關8大軍購項目的《海空戰力提升計劃採購特別條例》，明定特別預算上限為2,400億元（新台幣，下同，約673億港元），為期5年，將用於採購導彈系統、防空系統和高效能艦艇等，以應對大陸威脅及防務需要。台國防部表示，希望藉此備戰而止戰，帶動防務產業鏈發展；但在野黨質疑是空白授權。

《海空戰力提升計劃採購特別條例》涉及台國防部的軍購項目，包括海軍高效能艦艇（沱江級艦）、無人攻擊載具系統（劍翔無人機）、陸基防空系統（天弓三型）、海巡艦艇加裝戰時武器系統、岸置反艦導彈系統（雄二、雄三及增程型雄三）、雄昇導彈系統（雄二Ｅ）、萬劍導彈系統及野戰防空系統（陸射劍二）。

該條例第5條列明，採購項目要採取限制性招標，由台灣依法設立的法人、機構或團體辦理，不受政府採購法第19條及第22條第1項規定限制。採購計劃預計由明年起執行，至2026年12月31日為止。台國防部將盡快提出2,400億元的「海空戰力提升特別預算」送交立法院，爭取在本會期內完成審查。

然而，上述有關採購的條文遭在野黨質疑空白授權、違反財政紀律、缺乏監督機制，等於把預算全數交給中科院處置，由其直接發包。時代力量指出，應確保招標過程有完善的防弊機制，防範陸資取得標案。國民黨團提出修正動議，將12項執行中的對美軍購案取代該計劃的8項台製軍備，但被立法院民進黨團反批違憲並否決。