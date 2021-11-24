隱瞞境外買樓　市公安局前數據處長遭雙開

上海市紀委監委周三（24日）通報，上海市公安局數據處前黨委書記、處長沈與辛，因嚴重違紀違法，已遭開除黨籍和公職。內地傳媒報道，沈與辛在上海從警26年，曾作為維和警察被派往東帝汶執行任務；惟紀委最新通報批評他「醉心於聲色」，處心積慮對抗組織審查，隱瞞在境外買樓，不但收受巨額賄賂，還接受異性有償陪侍。

上海市紀委監委詳盡披露了沈與辛的違紀違法行為，內媒形容通報中的用詞十分嚴厲。通報指，沈與辛沉溺於他人吹吹捧捧，追求享樂主義和拜金主義，混淆公權和私利界限，且「行為底線徹底失守，精神缺鈣，道德淪喪」，對政法系統政治生態造成惡劣影響。

通報又指，沈與辛違反政治紀律，串供，銷毀、轉移、隱匿證據，處心積慮對抗組織審查；且違規接受他人安排的宴請、娛樂活動與出行服務，大肆收禮；甚至隱瞞境外買樓和裸官（配偶和子女均在境外定居或加入外國國籍的公職人員）事實，又縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，公器私用，貪圖享樂、追求低級趣味，接受異性有償陪侍；以及利用職權為他人謀利，收受巨額賄賂等。

通報稱，沈與辛已嚴重違反黨紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。除了遭開除黨籍及公職外，同時收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。